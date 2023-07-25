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25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий

25 июля 2023 20:31
127
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

 «45 лет назад родился первый ребёнок после ЭКО – Луиза Браун. Создатель этого метода лечения пар с бесплодием – Роберт Эдвардс – награждён Нобелевской премией за разработку технологии искусственного оплодотворения. Спустя 8 лет, в 1986 году, родился первый ребёнок после ЭКО в России.

А в 2009 году появился на свет первый ребенок после ЭКО в Медицинском центре «Династия». На сегодняшний день число деток, появившихся в Самаре и Самарской области с помощью вспомогательных репродуктивных технологий за счёт средств обязательного медицинского страхования, превышает 8 тысяч. В регионе применяются все передовые методы и методики ВРТ, используется современное оборудование для оказания помощи парам, столкнувшимся с проблемой бесплодия.

Мы – акушеры, гинекологи, репродуктологи и эмбриологи – горды результатами своего труда! Мы благодарны всем смежным специалистам – урологам-андрологам, гематологам, эндокринологам, генетикам, терапевтам – и всем коллегам за помощь! Особая благодарность – врачам женских консультаций и стационаров за сопровождение беременных и их благополучное родоразрешение.

С чудесным волшебным праздником, принесшим настоящее счастье в огромное количество домов – со Всемирным днём ВРТ! С восьмым, а может быть, и первым чудом света – появлением ЧЕЛОВЕКА! Будьте счастливы, наши долгожданные ребятишки! А кто ещё не с нами – поторопитесь присоединиться! Счастье рядом.

И конечно, в этот день хочется напомнить о важности заботы о репродуктивном здоровье. Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию, начинайте подготовку к беременности за 3‒4 месяца до планируемого зачатия и обязательно придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Исключите факторы факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье:
- вредные привычки (курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ),
- низкая физическая активность,
- несбалансированное питание,
- отсутствие отдыха и хронический стресс».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.
25 июля 2023  20:31
25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий
127
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.
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