21 ноября отмечается Международный день отказа от курения

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Курение табака и потребление другой никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака и кальянов, — несет риски развития целого спектра опасных заболеваний.



За один год курения табака в легкие попадает около килограмма табачных смол. Они разрушают альвеолы и сужают бронхи. Вещества, содержащиеся в жидкостях для электронных сигарет, также представляют опасность для здоровья легких.



Токсичные вещества из табачного дыма и пара электронных сигарет вызывают раздражение дыхательных путей, развитие хронического бронхита, повышенную восприимчивость легких к инфекциям и повышают риски бронхиальной астмы и развития обструктивной болезни легких.



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