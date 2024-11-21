Я нашел ошибку
Главные новости:
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

21 ноября отмечается Международный день отказа от курения

21 ноября 2024 13:30
77
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения

Курение табака и потребление другой никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака и кальянов, — несет риски развития целого спектра опасных заболеваний.

За один год курения табака в легкие попадает около килограмма табачных смол. Они разрушают альвеолы и сужают бронхи. Вещества, содержащиеся в жидкостях для электронных сигарет, также представляют опасность для здоровья легких.

Токсичные вещества из табачного дыма и пара электронных сигарет вызывают раздражение дыхательных путей, развитие хронического бронхита, повышенную восприимчивость легких к инфекциям и повышают риски бронхиальной астмы и развития обструктивной болезни легких.

Подробнее о том, как сохранить здоровье лёгких, и почему необходимо отказаться от вредных привычек и своевременно проходить медицинские осмотры, читайте на официальном портале Минздрава России о Вашем здоровье. https://clck.ru/RtYZ5
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября 2024  13:30
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
77
Разработка СамГМУ заменит импортные материалы для микробиологического анализа
21 ноября 2024  09:29
Разработка СамГМУ заменит импортные материалы для микробиологического анализа
178
 В рамках программы
20 ноября 2024  18:16
"Земский доктор":  врач-терапевт Безенчукской ЦРБ Ольга Ларина приняла участие в программе
429
Самолечение антибиотиками может иметь ряд негативных последствий.
20 ноября 2024  16:56
Врач Клиник СамГМУ: 5 причин отказаться от самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков
509
Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.
20 ноября 2024  14:11
Для жителей Сызранского района возводят два новых ФАПа
381
Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
20 ноября 2024  12:57
Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
399
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
20 ноября 2024  10:56
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
416
19 ноября 2024  18:13
Главный педиатр региона: что важно знать о назначении антибиотиков детям
517
Плановую помощь в нем получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник.
19 ноября 2024  14:38
Около 30 тысяч детей получили помощь в новом консультативном центре областной детской больницы
508
В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.
18 ноября 2024  19:33
Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи
689
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5454
Весь список
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
192
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
341
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
546
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
662
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
304
Весь список