В России могут ввести штрафы за агрессивную езду

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Депутаты от ЛДПР считают необходимым ввести штрафы за опасное вождение. Внесение в Госдуму соответствующего законопроекта анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях России (КоАП РФ) новой главой, которая предусматривает административный штраф за агрессивное вождение в размере пяти тысяч рублей. Повторное нарушение будет караться штрафом от пяти до 10 тысяч или лишением водительских прав на срок до одного года, уточняет ТАСС.

По мнению авторов инициативы, опасная езда и безразличное отношение водителей к остальным участникам дорожного движения являются причиной 80 процентов всех аварий.

Фото- или видеофиксация нарушения в качестве доказательства станет обязательным условием для привлечения шоферов к ответственности, подчеркнули в ЛДПР, пишет Газета.