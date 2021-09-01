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Жители Самарской области по достоинству оценили новые маршруты "Ласточки"
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Жители Самарской области по достоинству оценили новые маршруты "Ласточки"

1 сентября 2021 19:04
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Маршрут "Ласточки" продлили до Жигулевска и Сызрани. Такое решение было принято после обращений жителей региона к губернатору Дмитрию Азарову.

После запуска скоростного электропоезда до станции Жигулевское море в июне этого года к главе региона обратились жители с просьбой продлить маршрут до Жигулевска и Сызрани.

Губернатор дал соответствующие поручения и уже с 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами организована по маршрутам Самара - Жигулевское море - Жигулевск (Жигулевск - Жигулевское море - Самара) ежедневно. По выходным дням "Ласточка" будет курсировать до ж/д станции Сызрань-1 через Безенчук.

Жители убеждены: новые маршруты "Ласточки" – это настоящая забота главы региона о горожанах. Сам же Дмитрий Азаров отметил:

"Надеюсь, это добавит людям удобства и комфорта. Но мы не оставляем вопрос и по скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Буквально на этой неделе будет специальное совещание с вице-премьером РФ по нашим перспективным масштабным проектам, в том числе в рамках получения бюджетных инфраструктурных кредитов".

Губернатор пояснил, что регион уже получил лимит таких кредитов, который превышает 10 миллиардов рублей - больше, чем во многих субъектах РФ. При этом Дмитрий Азаров заявил, что область сможет претендовать на еще большую сумму. Ведь подготовлено достаточно большое количество проектов, и высокоскоростное сообщение между Самарой и Тольятти - один из них.

Жительница Жигулёвска Анна Крылова рассказала, что впервые о "Ласточке" узнала, когда в социальных сетях увидела опрос, где жителей спрашивали, нужен ли им этот маршрут. Тогда она уговорила всю свою семью и друзей проголосовать "за":

"Нам очень нужен такой скоростной поезд в столицу нашей губернии. Это уникальная возможность без проблем добраться до Самары за полтора часа. Вот так легко можно провести день на Самарской набережной или в Струковском саду. Спасибо Правительству области за эту возможность. Это реально круто!"

Ольгу и Владимира Шевцовых из Сызрани также обрадовала новость о маршруте скоростного поезда до их города – теперь дорога в Самару, к внукам, будет комфортнее и быстрее:

"До Самары теперь можно добраться за 1 час 40 минут. Мы с мужем часто ездим в Самару к детям и внукам, особенно в выходные. На электропоезде это гораздо удобнее, чем на автомобиле - нет пробок, можно почитать любимую книгу или просто поговорить, не отвлекаясь на процесс вождения. Да и с детьми путешествовать удобно, за такое короткое время они не устают от дороги, можно найти им занятие".

Особую роль "Ласточка" играет для жителей области, чьи дети поступили в самарские вузы. Так, Людмила Седова из Сызрани, мама студента СамГТУ, считает, что скоростной поезд сократит расстояние между городами и проводить выходные вместе теперь будет намного проще:

"Я очень рада за нас, родителей, и за наших детей – студентов, у которых появился такой поезд. Самое главное, это удобное время отправления. И совсем мало времени тратится в пути. Утром в выходные уехали в Самару, а вечером вернулись. Будем рады, если такая "Ласточка" будет у нас постоянно. Спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу. Сделал такое доброе дело для людей!"

Поддержали решение Дмитрия Азарова и администрации городов, которые теперь связывает популярный железнодорожный маршрут. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко отметил, что это прекрасный подарок к началу учебного года. Он подчеркнул:

"Это поручение губернатора Самарской области основано на многочисленных обращениях наших жителей. Думаю, что студенты первые оценят удобный график движения и комфорт. И, конечно, маршрут "выходного дня" - отличная дополнительная возможность для увеличения туристического потока в Сызрань. Комфортная 1,5-часовая поездка из столицы региона в купеческий город с богатой историей, уверен, станет любимым маршрутом для семейного отдыха".

Глава Жигулёвска Сергей Федотов также отметил, что студенты одними из первых оценят удобный график движения  электропоездов и комфорт. Жители города решением пустить к ним "Ласточку" довольны. Так, Мария Вахляева, мама студента-первокурсника Самарского государственного медицинского университета отметила преимущества этого вида транспорта и удобное время отправления.

Председатель комитета Самарской губернской думы по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов подчеркнул, что 1 сентября состоялось долгожданно для многих событие:

"Это имеет большое значение для развития всего региона в целом. Транспортная доступность будет способствовать укреплению Самарско-Тольяттинской агломерации – это та важная тема, которую мы постоянно рассматриваем на заседаниях нашего профильного комитета в губернской думе".

Депутат СГД Сергей Войтенко отметил, что железнодорожный транспорт - самый безопасный способ передвижения, поэтому продление "Ласточки" до Жигулёвска и Сызрани — это действительно важное решение:

"Начинается учебный год и для многих студентов становится актуальным вопрос поездок в крупные города, где расположены основные вузы Самарской области. Комфортабельные вагоны “Ласточки” помогут им быстро и со всеми удобствами добраться до места назначения. С учетом проводимых ремонтных работ на автомобильной трассе, время поездки сократится значительно"

 

Фото:   соцсети.

Теги: до Жигулевска до Сызрани поезд «Ласточка»

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