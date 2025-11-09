За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии

125

Водителя электросамоката мощностью до 0,25 кВт можно будет лишать прав на управление им за пьяную езду при наличии соответствующего удостоверения, которое пока не предусматривается. Вторым условием будет установленный по результатам экспертизы факт алкогольного опьянения, рассказал почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

В конце августа Верховный суд РФ постановлял, что в случае управления электросамокатом мощностью свыше 0,25 кВт в нетрезвом вид водитель может быть лишен водительских прав. Как подчеркнул ВС, такие транспортные средства приравниваются к мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории "М".

"Первое – алкогольное опьянение должно быть доказано <...> в результате экспертизы. Второе – водитель самоката должен иметь водительское удостоверение на право управления им. Но сегодня никто из водителей электросамокатов подобных удостоверений не имеет", – сказа Ольшанский в беседе с ТАСС.

Он добавил, что при наличии у водителя прав на управление мотоциклом или легковым автомобилем, он не должен предъявлять такое удостоверение. В связи с этим, подчеркнул Ольшанский, вопрос нужно дорабатывать.