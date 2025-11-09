Я нашел ошибку
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
68% самарцев одобряют запрет вейпов
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии

9 ноября 2025 11:08
125
Водителя электросамоката мощностью до 0,25 кВт можно будет лишать прав на управление им за пьяную езду при наличии соответствующего удостоверения, которое пока не предусматривается. Вторым условием будет установленный по результатам экспертизы факт алкогольного опьянения, рассказал почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

В конце августа Верховный суд РФ постановлял, что в случае управления электросамокатом мощностью свыше 0,25 кВт в нетрезвом вид водитель может быть лишен водительских прав. Как подчеркнул ВС, такие транспортные средства приравниваются к мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории "М".

"Первое – алкогольное опьянение должно быть доказано <...> в результате экспертизы. Второе – водитель самоката должен иметь водительское удостоверение на право управления им. Но сегодня никто из водителей электросамокатов подобных удостоверений не имеет", – сказа Ольшанский в беседе с ТАСС.

Он добавил, что при наличии у водителя прав на управление мотоциклом или легковым автомобилем, он не должен предъявлять такое удостоверение. В связи с этим, подчеркнул Ольшанский, вопрос нужно дорабатывать.

