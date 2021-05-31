Яндекс запускает сервис аренды электросамокатов

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Яндекс запустит летом сервис аренды электросамокатов. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников.

Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов Ninebot. Также сервис будет работать в Санкт-Петербурге и Казани.

Самокат можно будет взять напрокат в приложениях Яндекс Go и Яндекс.Драйв. Также пользователи смогут строить маршруты, в рамках которых можно бронировать такси, каршеринг и самокат.

Пока что неизвестно, сколько будет стоить аренда и в каких районах появятся самокаты.