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Яндекс запускает сервис аренды электросамокатов

31 мая 2021 12:46
159
Яндекс запускает сервис аренды электросамокатов

Яндекс запустит летом сервис аренды электросамокатов. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников.

Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов Ninebot. Также сервис будет работать в Санкт-Петербурге и Казани.

Самокат можно будет взять напрокат в приложениях Яндекс Go и Яндекс.Драйв. Также пользователи смогут строить маршруты, в рамках которых можно бронировать такси, каршеринг и самокат.

Пока что неизвестно, сколько будет стоить аренда и в каких районах появятся самокаты. 

Теги: самокат электросамокаты Яндекс

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