Тольяттинец украл электросамокат из пункта проката

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В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратился индивидуальный предприниматель – владелец пункта проката спортивного инвентаря. Мужчина 1988 года рождения сообщил о краже электросамоката стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в пункте проката работает система каршеринга, а весь инвентарь оснащен встроенной системой GPS. Накануне самокат, который стоял около одного из домов в Автозаводском районе, перестал показывать местоположение. Решив, что имущество украли, владелец обратился в полицию.

Сотрудники ОВД определили местоположение украденного самоката и установили личность похитителя. Оперативники задержали мужчину по месту жительства.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что проходил мимо одного из домов в Автозаводском районе, и увидел стоящий электросамокат. Мужчина решил забрать его для личного пользования.

По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Электросамокат возвращен законному владельцу.

Фото: ГУ МВД СО