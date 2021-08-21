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Тольяттинец украл электросамокат из пункта проката

21 августа 2021 11:16
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Владелец пункта проката спортивного инвентаря обратился за помощью к полицейским.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратился индивидуальный предприниматель – владелец пункта проката спортивного инвентаря. Мужчина 1988 года рождения сообщил о краже электросамоката стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в пункте проката работает система каршеринга, а весь инвентарь оснащен встроенной системой GPS. Накануне самокат, который стоял около одного из домов в Автозаводском районе, перестал показывать местоположение. Решив, что имущество украли, владелец обратился в полицию.

Сотрудники ОВД определили местоположение украденного самоката и установили личность похитителя. Оперативники задержали мужчину по месту жительства.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что проходил мимо одного из домов в Автозаводском районе, и увидел стоящий электросамокат. Мужчина решил забрать его для личного пользования.

По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Электросамокат возвращен законному владельцу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: кража электросамокат

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