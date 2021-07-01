Самарец украл прокатный электросамокат

160

В полицию от представителя прокатной организации поступило сообщение том, что на одной из парковок на проспекте Кирова неизвестные совершили кражу электросамоката. Сумма ущерба, по оценке заявителя, составила 75 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что сигнал о несанкционированном движении самоката поступил около 4 часов утра. Информация с GPS-датчиков свидетельствовала, что похищенное может находиться в радиусе 300 метров от места происшествия – в одном из соседних домов.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили заявителя и провели поквартирный обход многоквартирных домов, находящихся в непосредственной близости от места происшествия.

В ходе проведенной работы информация подтвердилась. В тот же день сотрудники полиции изъяли электросамокат из квартиры одного из жителей дома, расположенного на пр. Кирова. В ходе опроса подозреваемый 1978 года рождения пояснил полицейским, что незадолго до совершения кражи увидел, как прохожий оставил вблизи дома электросамокат. Убедившись, что транспортное средство не пристегнуто противоугонным тросом, мужчина отнес его в свою квартиру, где спрятал в одной из комнат.

Ранее не судимому безработному жителю областного центра предъявили обвинение, похищенное вернули законному владельцу, сообщает облМВД.