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В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру

18 августа 2021 11:10
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Серьёзно пострадал жилец квартиры, который получил 20% ожогов поверхности тела.

В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обрушила стену. Дома находился хозяин транспортного средства и он серьёзно пострадал, передает Лайф.

ЧП произошёло вечером в однокомнатной квартире на 14-м этаже дома.

Вскоре после взрыва в доме сработала пожарная сигнализация и жильцы начали выбегать на улицу.

Находившийся в квартире мужчина, по всей видимости, пытался справиться с огнём до приезда пожарных. В результате он попал в больницу с ожогами 20% поверхности тела.

Региональное МЧС проводит проверку.

 

Фото:  Соцсети

Теги: взрыв электросамокат

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