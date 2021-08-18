В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру

В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обрушила стену. Дома находился хозяин транспортного средства и он серьёзно пострадал, передает Лайф.
ЧП произошёло вечером в однокомнатной квартире на 14-м этаже дома.
Вскоре после взрыва в доме сработала пожарная сигнализация и жильцы начали выбегать на улицу.
Находившийся в квартире мужчина, по всей видимости, пытался справиться с огнём до приезда пожарных. В результате он попал в больницу с ожогами 20% поверхности тела.
Региональное МЧС проводит проверку.
Фото: Соцсети