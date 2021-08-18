В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру

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В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обрушила стену. Дома находился хозяин транспортного средства и он серьёзно пострадал, передает Лайф.

ЧП произошёло вечером в однокомнатной квартире на 14-м этаже дома.

Вскоре после взрыва в доме сработала пожарная сигнализация и жильцы начали выбегать на улицу.

Находившийся в квартире мужчина, по всей видимости, пытался справиться с огнём до приезда пожарных. В результате он попал в больницу с ожогами 20% поверхности тела.

Региональное МЧС проводит проверку.

Фото: Соцсети