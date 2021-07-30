В Самаре водитель сбил подростка на электросамокате

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29 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, пять человек погибло.

Одно из ДТП произошло в 14:20 в Самаре. Водитель 1979 года рождения двигался на автомобиле «Hyundai Solaris» по дворовому проезду со стороны пр. Ленина в направлении ул. Ново-Садовой. В районе д. № 9 по ул. Ново-Садовой он сбил пешехода 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. В результате ДТП пострадавшему несовершеннолетнему мальчику было назначено амбулаторное лечение.