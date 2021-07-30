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Жители Самарской области считают, что самокаты опаснее велосипедов

30 июля 2021 10:09
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Жители Самарской области считают, что самокаты опаснее велосипедов

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области и выяснила, пользуются ли они велосипедами и электросамокатами, чтобы добраться до работы.

38% работников региона рассказали, что им приходилось добираться до работы на велосипеде, 7% - на самокате, остальные эти виды транспорта обычно не используют. При этом 81% при поездке на велосипеде/самокате стараются максимально соблюдать правила дорожного движения, еще 17% признались, что делают это лишь частично.

Чаще всего те, кто ездит на работу на велосипеде/самокате, выбирают этот транспорт ради экономии средств и возможности попасть из дома на работу/обратно быстрее.  Треть респондентов Самарской области отметили, что используют этот вид транспорта, так как являются сторонниками здорового образа жизни. Большинство любителей такого транспорта уверены, что проезд на велосипеде/электросамокате от дома до работы и обратно положительно влияет на продуктивность труда.

54% жителей Самарской области из тех, что пользуются велосипедом/самокатом, ездят по тротуарам, 13% стараются выбирать велодорожки, 31% двигаются по проезжей части. Велосипед жители региона считают более безопасным транспортом, чем самокат: по шкале от 1 до 5 (где 5 – «очень опасный») до 2 баллов велосипеду поставили 51% опрошенных, а самокату – только 20%. При этом оценку «очень опасно» велосипеду поставили 4%, а самокату – 22%. 

Теги: велосипед самокат электросамокат

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