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Все больше россиян выступают за введение ограничений для вождения самокатов

18 мая 2022 11:16
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Все больше россиян выступают за введение ограничений для вождения самокатов

На прошлой неделе Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. 55% россиян считают необходимым ввод законодательных ограничений для вождения этих транспортных средств. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов — 55% россиян: «Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретенные — изъять и утилизировать!»

Против — 23%: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт».

Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов.

За год количество сторонников регулирования передвижения самокатов и электросамокатов выросло на 6 процентных пунктов.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 378
  • Время проведения: 13—17 мая 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Городской транспорт Опрос

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