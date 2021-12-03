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В выходные пройдут очередные широкомасштабные рейды ГИБДД

3 декабря 2021 13:12
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В выходные пройдут очередные широкомасштабные рейды ГИБДД

В Самарском регионе в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

В мероприятии, которое пройдет с пятницы 3 по воскресенье 5 декабря, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также ГИБДД призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть УГИБДД по телефону 8(846) 333-58-01 или по телефону 112. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Теги: БДД

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