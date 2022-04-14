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В связи с проведением легкоатлетического забега в Самаре ограничат движение транспорта

14 апреля 2022 12:47
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В связи с проведением легкоатлетического забега в Самаре ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики» на территории г. Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара) на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 06:00 до 11:00 17 апреля 2022 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от  ул.   Чапаевской   до   ул.   Куйбышева, по   ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;

- с 06:00 до 16:00 17 апреля 2022 года – по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

Также на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара), а именно:

- с 18:00 16 апреля 2022 года до 11:00 17 апреля 2022 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;

- с 18:00 16 апреля 2022 года до 16:00 17 апреля 2022 года – по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

Кроме того, с 05:00 до 16:00 17 апреля 2021 года общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 24, 61, 92, 247, 261, 297 – будут следовать по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами ограничения движения и организации движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: Городской транспорт

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