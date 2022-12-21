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В Самару поступят 12 трамваев белорусского производства

21 декабря 2022 11:50
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В Самару поступят 12 трамваев белорусского производства

В 2023 году в Самаре начнут курсировать новые трамваи из Белоруссии. На обновление подвижного состава запланировано потратить более 1 миллиарда рублей.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует взять в лизинг 12  низкопольных одновагонных трамваев. Средства на закупку транспорта представляет АО «Сбербанк Лизинг». Срок действия соглашения «59 месяцев или до полного исполнения сторонами обязательств».

Трамваи должны быть переданы до 1 июля 2023 года и быть годными для эксплуатации. Планируется, что это будут однозвеньевые вагоны марки БКМ («Белкоммунмаш»), модель Т 811. Обязательное условие наличие 4 электрических двигателей. Составы должны развивать скорость до 60 км/ч. Среди дополнительного оснащения: система БНТС (оптовой-навигационно-связной терминал), USB разъемы и система видеонаблюдения (8 камер). Стоимость одного вагона — 69,25 млн рублей, пишет Волга ньюс.

Подвижной состав элеткротранспорта уже давно требует обновления. На состояние вагонов пассажиры жалуются, и в жару, и в холод, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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