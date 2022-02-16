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В Самарской области запустят систему розыска машин

16 февраля 2022 13:42
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В Самарской области запустят систему розыска машин

По итогам 2021 года количество ДТП с пострадавшими на автодорогах Самарской области, согласно данным правоохранительных органов, снизилось на 11,75% (по сравнению с 2020 годом). Власти считают, что в этом есть и заслуга камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Вопрос обсудили на заседании в правительстве.

— Такой контроль позволяет снизить аварийность, повысить дисциплину у водителей и пешеходов, оперативно фиксировать правонарушения, — сказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По его словам, сейчас работает 1701 камера фотовидеофиксации. В 2022 году на дорогах установят дополнительное оборудование.

— Также в этом году планируется начать внедрение системы розыска транспортных средств Netvision Finder. Она обеспечит возможность отслеживания автомобилей по государственному регистрационному знаку с использованием видеокамер, подключенных к АПК «Безопасный город», — рассказал чиновник.

«Безопасный город» — интеллектуальная система региональной безопасности, имеющая широкий профиль использования: обеспечение безопасности населения и соблюдение требований правопорядка, контроль за дорожным движением, мониторинг объектов социальной инфраструктуры, работа дежурно-диспетчерских служб, расследование правонарушений и многое другое. Помимо камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, в нее входят уличные камеры видеонаблюдения, в том числе подключенные к системе распознавания лиц. Также в Самаре и Тольятти есть пульты экстренной связи с полицией. В перспективе АПК подключат к системе службы спасения 112, пишет 63.ру.

Теги: БДД

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