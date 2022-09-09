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В Самарской области прошел специализированный рейд "Тонировка"

9 сентября 2022 12:36
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В Самарской области прошел специализированный рейд "Тонировка"

По итогам рейдовых мероприятий более 650 автомобилистов привлечены к отвественности за нарушение светопропускаемости передних стекол на транспортных средствах.

Тонировка стекол автомобилей̆ до сих пор довольно распространена среди автомобилистов, хотя сотрудники Госавтоинспекции ведут активную борьбу с этим явлением. 

Некоторые водители нанесение тонировки объясняют эстетическими соображениями и не спешат снимать её со стекол. На практике же, именно из-за тонированных стекол нередко возникают аварийные ситуации. 

Главная проблема тонировки – ухудшение обзора для водителя. 

Особенно высок риск дорожно-транспортных происшествий в условиях недостаточной освещенности и при неблагоприятных погодных условиях.

В связи с этим, по инициативе УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 6 и 8 сентября на территории региона были организованы широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствуют требованиям Технического регламента.

Так, только в Самаре был выявлено 150 водителей, управляющих транспортными средствами с нанесенным на передние и боковые стекла покрытием, которое уменьшает светопропускаемость. В Тольятти за данное нарушение, выявлено 152 автомобилиста. 

Общая цифра по области подобных нарушений составила более 650. 

Уважаемые водители! Не полагайтесь остаться незамеченными в транспортном потоке, выявление подобных нарушений находится на особом контроле Госавтоинспекции и наказание для водителей неизбежно. Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует привести стекла своего автомобиля в соответствии с действующими нормами. 

 

Теги: БДД

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