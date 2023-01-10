В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов

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Вечером в понедельник, 9 января, в областной столице экстренно скорректировали два популярных автобусных маршрута. Это произошло из-за коммунальной аварии на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага, пишет 63.ру.

— Движение общественного транспорта в обе стороны невозможно. Объезд автобусов маршрутов № 50, 61 по проспекту Масленникова, Московскому шоссе, улице Потапова в направлении «из города»; по Советской Армии, Московскому шоссе, проспекту Масленникова — в направлении «в город», — заявили в мэрии Самары.

Прорыв трубы диаметром 400 миллиметров произошел ориентировочно в районе дома 187 на Ново-Садовой.

Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы, они велись всю ночь.