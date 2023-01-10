В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
В ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
В ночь на вторник, 10 января, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
Стало известно, почему списки раненых самарских бойцов из Макеевки сделали закрытыми
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
Наверх
Самара  -27 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.3
-0.04
EUR 75.08
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов

10 января 2023 11:01
168
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов

Вечером в понедельник, 9 января, в областной столице экстренно скорректировали два популярных автобусных маршрута. Это произошло из-за коммунальной аварии на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага, пишет 63.ру.

— Движение общественного транспорта в обе стороны невозможно. Объезд автобусов маршрутов № 50, 61 по проспекту Масленникова, Московскому шоссе, улице Потапова в направлении «из города»; по Советской Армии, Московскому шоссе, проспекту Масленникова — в направлении «в город», — заявили в мэрии Самары.

Прорыв трубы диаметром 400 миллиметров произошел ориентировочно в районе дома 187 на Ново-Садовой.

Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы, они велись всю ночь.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
06 января 2023, 10:17
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
Традиционно автобусы будут ожидать горожан около 5 храмов. Транспорт
818
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022, 12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
Об этом сообщили в мэрии Самары. Транспорт
1523
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022, 13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Несмотря на то что массовых гуляний и салюта в этот раз не будет, работу транспорта решили продлить. Транспорт
1209
В центре внимания
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
0
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
103
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
10 января 2023  12:15
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
109
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
10 января 2023  11:01
В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
161
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
492
Весь список