Специалисты "РКС-Самара" ремонтируют водовод в Постниковом овраге: работы велись всю ночь

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На ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага ведутся аварийно-восстановительные работы на линии холодного водоснабжения. Вечером 9 января на трубе диаметром 400 мм произошёл технологический отказ, возникла сильная утечка. Не место прибыли специалисты «РКС-Самара» и спецтехника: баровая установка, экскаватор, грузовые машины для вывоза наледи и грунта. После того, как удалось откачать воду, утечку отключили. Благодаря переключению, водоснабжение в близлежащих домах удалось сохранить.

Спецбригады «РКС-Самара» работали всю ночь. К утру 10 января цех аварийно-восстановительных работ разработал котлован глубиной 3,5 м, демонтировал повреждённый кусок трубы, провел подготовительные работы. В ближайшее время там заменят участок водовода длиной примерно 3 метра.

Наледь с проезжей части убрали. На время работ движение по ул. Ново-Садовой частично ограничено на направлении из центра города, машины едут по одной полосе, общественный транспорт временно пущен в объезд. После окончания работ движение будет восстановлено в штатном режиме, а также восстановлено благоустройство.