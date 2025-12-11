Ежегодно в начале зимы на сетях водоснабжения и водоотведения происходит увеличение числа технологических сбоев. Причина – неоднородное промерзание грунта при отсутствии снежного покрова. Как следствие – неравномерное давление почвы на трубы, что приводит проблемам на сетях.

На данный момент специалисты «РКС-Самара» работают в штатном режиме. Как только возникнет необходимость, будут комплектоваться дополнительные бригады привлекаться к работе подрядные организации, в том числе для уборки наледи.

«РКС-Самара» напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями. Ни одна бригада не сидит в ожидании возможного вызова. Когда появляется информация о нештатной ситуации, необходимо дать ей первичную оценку, пересмотреть графики работы.

Технологические сбои устраняются по приоритетности: в первую очередь повреждения около социальных учреждений и там, где под отключение попадает большое число абонентов. Если, по мнению жителей, проблема долго не устраняется, это не означает, что никто ничего не делает. Иногда специалистам приходится проводить большие подготовительные работы, чтобы сделать переключения, оставить людям воду. Для этого требуются многочисленные согласования, а иногда ещё и замена задвижек, уборка с места работы установленных с нарушениями гаражей, заборов, павильонов, столбов и деревьев. А специалисты, которые производят переключения, чаще всего работают довольно далеко от места самой утечки.