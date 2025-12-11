«РКС-Самара» напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
«РКС-Самара» напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями

225
«РКС-Самара» напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями.

Ежегодно в начале зимы на сетях водоснабжения и водоотведения происходит увеличение числа технологических сбоев. Причина – неоднородное промерзание грунта при отсутствии снежного покрова. Как следствие – неравномерное давление почвы на трубы, что приводит проблемам на сетях.

На данный момент специалисты «РКС-Самара» работают в штатном режиме. Как только возникнет необходимость, будут комплектоваться дополнительные бригады привлекаться к работе подрядные организации, в том числе для уборки наледи.

«РКС-Самара» напоминают, что на предприятии работает определённое число бригад, чей день полностью расписан различными производственными заданиями. Ни одна бригада не сидит в ожидании возможного вызова. Когда появляется информация о нештатной ситуации, необходимо дать ей первичную оценку, пересмотреть графики работы.

Технологические сбои устраняются по приоритетности: в первую очередь повреждения около социальных учреждений и там, где под отключение попадает большое число абонентов. Если, по мнению жителей, проблема долго не устраняется, это не означает, что никто ничего не делает. Иногда специалистам приходится проводить большие подготовительные работы, чтобы сделать переключения, оставить людям воду. Для этого требуются многочисленные согласования, а иногда ещё и замена задвижек, уборка с места работы установленных с нарушениями гаражей, заборов, павильонов, столбов и деревьев. А специалисты, которые производят переключения, чаще всего работают довольно далеко от места самой утечки.  

Уважаемые жители! Увидели утечку на улице – сообщите в Телеграм-бот @vodasignal_sks_bot или по тел. 334-75-12. В диспетчерской «РКС-Самара» проверят адрес и, если заявки ещё не было, первую освободившуюся бригаду направят на обследование, расставят приоритеты и поставят в график работ. Все сообщения обрабатываются и без внимания не остаются!

В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
09 декабря 2025, 13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
Чтобы поднять себе настроение и почувствовать Новый год, а также для того, чтобы в январские праздники не думать о коммунальных услугах, оплатите обе квитанции и... ЖКХ
632
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
08 декабря 2025, 12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.   ЖКХ
610
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
05 декабря 2025, 16:00
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды. ЖКХ
1540

Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
3
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
567
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
498
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
484
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
570
