В Самаре установят лежачих полицейских

Я нашел ошибку
Главные новости:
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана на 80 млн рублей
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре установят лежачих полицейских

6 февраля 2023 11:32
168
В Самаре установят лежачих полицейских

В Самаре на дорогах появятся дополнительные препятствия для автолюбителей. На участках, где пешеходы чаще всего попадали под колеса, решили установить лежачих полицейских.

— Мы разработали схему ликвидации очага аварийности. Главная цель — обеспечение безопасности пешеходов. Согласно статистике прошлых лет, благодаря таким проектам в этих местах больше не происходят аварии. На этот год намечена реализация больше 25 таких проектов по городу. Деньги на эти мероприятия выделяются как из федерального и регионального бюджетов, так и из бюджета Самары, — рассказал региональный координатор проекта «Безопасные дороги» по Самарской области Алексей Степанов.

В целом в Самаре выявили 38 мест концентрации ДТП. Анализ аварийности показал необходимость строительства посадочных площадок возле трамвайных путей, чтобы пассажиры не ждали транспорт на проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Продолжится и установка дорожных ограждений, пишет 63.ру.

Часто ДТП происходят на перекрестках при повороте налево. Поэтому светофоры будут оборудовать дополнительными секциями, регулирующими поворот. Так маневр будет безопасным — встречка будет стоять у стоп-линии и ждать разрешающего сигнала секции.

— Мы понимаем, что это влечет за собой некие неудобства, но выбор идет между безопасностью движения и пропускной способностью дороги, — добавил начальник отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по Самаре Александр Чугунов.

На нерегулируемых пешеходных переходах предлагается оборудовать сам переход или подъезд к нему лежачим полицейским, чтобы принудительно снизить скорость транспорта. В частности, в 2023 году это сделают на улице Ново-Вокзальной в границах Фадеева и Московского шоссе. Приступить к работе профильные службы намерены уже этой весной.

— Все мероприятия по повышению безопасности дорожного движения планируется начать в конце апреля — начале мая. Надеемся, что уже к августу все они будут реализованы. При этом мы не будем ограничиваться только теми участками и локациями, которые уже признали очагами аварийности. Есть места, которые с учетом количества ДТП, их видов и тяжести последствий «не дотянули» до очага, но происшествия там всё-таки были, — сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области за три дня 55 водителей сели за руль в нетрезвом виде
06 февраля 2023, 11:27
В Самарской области за три дня 55 водителей сели за руль в нетрезвом виде
263 автомобилиста проигнорировали использование ремней безопасности. Происшествия
137
200 часов обязательных работ назначил суд водителю в Приволжье за нетрезвое вождение
04 февраля 2023, 13:36
200 часов обязательных работ назначил суд водителю в Приволжье за нетрезвое вождение
В ходе проверки полицейские установили, что у водителя нет водительского удостоверения и заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Происшествия
635
С 3 по 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдах
03 февраля 2023, 10:42
С 3 по 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдах
Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного... Происшествия
491
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
100
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
113
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
120
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1191
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
743
Весь список