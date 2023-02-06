В Самаре установят лежачих полицейских

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В Самаре на дорогах появятся дополнительные препятствия для автолюбителей. На участках, где пешеходы чаще всего попадали под колеса, решили установить лежачих полицейских.

— Мы разработали схему ликвидации очага аварийности. Главная цель — обеспечение безопасности пешеходов. Согласно статистике прошлых лет, благодаря таким проектам в этих местах больше не происходят аварии. На этот год намечена реализация больше 25 таких проектов по городу. Деньги на эти мероприятия выделяются как из федерального и регионального бюджетов, так и из бюджета Самары, — рассказал региональный координатор проекта «Безопасные дороги» по Самарской области Алексей Степанов.

В целом в Самаре выявили 38 мест концентрации ДТП. Анализ аварийности показал необходимость строительства посадочных площадок возле трамвайных путей, чтобы пассажиры не ждали транспорт на проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Продолжится и установка дорожных ограждений, пишет 63.ру.

Часто ДТП происходят на перекрестках при повороте налево. Поэтому светофоры будут оборудовать дополнительными секциями, регулирующими поворот. Так маневр будет безопасным — встречка будет стоять у стоп-линии и ждать разрешающего сигнала секции.

— Мы понимаем, что это влечет за собой некие неудобства, но выбор идет между безопасностью движения и пропускной способностью дороги, — добавил начальник отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по Самаре Александр Чугунов.

На нерегулируемых пешеходных переходах предлагается оборудовать сам переход или подъезд к нему лежачим полицейским, чтобы принудительно снизить скорость транспорта. В частности, в 2023 году это сделают на улице Ново-Вокзальной в границах Фадеева и Московского шоссе. Приступить к работе профильные службы намерены уже этой весной.

— Все мероприятия по повышению безопасности дорожного движения планируется начать в конце апреля — начале мая. Надеемся, что уже к августу все они будут реализованы. При этом мы не будем ограничиваться только теми участками и локациями, которые уже признали очагами аварийности. Есть места, которые с учетом количества ДТП, их видов и тяжести последствий «не дотянули» до очага, но происшествия там всё-таки были, — сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.