В Самаре откроют движение по Полевой и Самарской

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Самарские автомобилисты получат подарок к Новому году от мэрии. Чиновники заявили о намерениях дальнейшего частичного открытия перекрестка Ново-Садовой, Самарской и Полевой. Сейчас участок перекрыт из-за строительства станции метро «Театральная».

— После временного благоустройства проезжей части дорог планируем открыть движение по двум полосам улицы Полевой — от улицы Галактионовской в сторону улицы Ленинской. Также откроем полосу по улице Самарской с возможностью правого поворота на Полевую — для движения вверх к проспекту Ленина. Кроме того, дал поручение рассмотреть еще один вариант организации дорожного движения по улице Полевой: сделать свободной одну полосу от Галактионовской вверх, а также еще одну полосу для следования транспорта вниз от проспекта Ленина к Галактионовской. Будет реализован один из этих вариантов, — сообщил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Дороги в районе перекрестка Ново-Садовой и Полевой перекрыли еще в начале октября. Связаны эти ограничения с работами, необходимыми для строительства тоннелей к новой станции метро «Театральная». Эта станция станет последней на первой линии метро и будет располагаться около Оперного театра. По планам ее закончат к концу 2024 года. Власти считают, что новая станция поможет увеличить пассажиропоток в самарском метро, пишет 63.ру.