В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения

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Начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Самары Иван Носков.

"Первый проверенный маршрут - №50, как самый протяженный, и соответственно вероятность смещения расписания на нем наиболее высока. Замечаний по графику немного – два автобуса в часы пик задержались на 5 и 10 минут, но зафиксировали нарушения санитарного состояния автобусов. В любом случае и то, и другое недопустимо.

Сейчас отслеживать заторы можно в режиме реального времени, и очень легко оперативно принять решение о выпуске дополнительных автобусов на маршрут. Помыть машины тем более не сложно, более того – это одно из обязательных требований ко всем перевозчикам. Поэтому ничего личного – предприниматель, работающий на маршруте №50, будет оштрафован. Но замечу, что перевозчик свою недоработку признал, и держит в резерве на базе 10-15 машин и водителей, чтобы оперативно выпустить на дорогу. Так что можно констатировать, что меры к исправлению перевозчик принимает.

Рейды начались 28 апреля и в ближайшее время будут проверены все частные перевозчики. Проверять и наказывать будем до тех пор, пока все замечания не устранят прлностью. По понятным причинам не называю номера маршрутов, которые будут проверены в ближайшие дни. Рекомендую всем компаниям и ИП, работающим в сфере общественного транспорта, обратить особое внимание на выполнение всех требований к содержанию транспорта, внешнему виду водителей и кондукторов, соблюдению графика движения и возможности безналичной оплаты проезда. Это то, на что в первую очередь будем обращать внимание!

И напоминаю - все замечания и пожелания вы можете оставить по телефону "горячей линии": 8 (846) 207-70-11", - сообщает Иван Носков.