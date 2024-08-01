В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети:

- с 23:00 2 августа 2024 года до 06:00 8 августа 2024 года – по улице Ново-Вокзальной, в районе пересечения с улицей Фадеева;

- с 06:00 2 августа 2024 года до 06:00 9 августа 2024 года – по улице Некрасовской, в районе пересечения с улицей Молодогвардейской;

- с 06:00 5 августа 2024 года до 06:00 13 августа 2024 года – по улице Степана Разина, в районе пересечения с улицей Ленинградской;

- с 06:00 6 августа 2024 года до 06:00 13 августа 2024 года – по улице Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с улицей Ивана Булкина.

С 23:00 2 августа 2024 года до 06:00 8 августа 2024 года движение городского электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями будет организовано по временным схемам.

Трамваи маршрута № 5 «Улица Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Солидарность Самара Арена»: в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской – улице Венцека – улице Фрунзе – улице Красноармейской – улице Арцыбушевской – улице Полевой – проспекту Ленина – улице Ново-Садовой (до завода им. Тарасова); в обратном направлении – от завода им. Тарасова/улицы Ново-Садовой – по проспекту Ленина – улице Полевой – улице Арцыбушевской – улице Красноармейской – улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Чапаевской.

Трамваи маршрута № 7 «Стадион «Солидарность Самара Арена» – Станция метро «Победа»: в прямом направлении – по улице Фадеева – улице Ново-Вокзальной – улице Ставропольской – улице XXII Партсъезда – улице Гагарина – через Первый Безымянный переулок – далее по улице Физкультурной; в обратном направлении – по улице XXII Партсъезда – улице Ставропольской – улице Ново-Вокзальной – улице Фадеева.

Трамваи маршрута № 12 «Стадион «Солидарность Самара Арена» – Юнгородок»: в прямом направлении – улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – Заводское шоссе – Костромской переулок; в обратном направлении – Костромской переулок – Заводское шоссе – улица XXII Партсъезда – улица Ставропольская – улица Ново-Вокзальная – улица Фадеева.

Трамваи маршрута № 20 «Улица Фадеева – Улица Чапаевская»: в прямом направлении – улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – улица Гаражная – Четвертый проезд – улица Врубеля – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская; в обратном направлении – улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая – улица Врубеля – Четвертый проезд – улица Гаражная – улица Антонова-Овсеенко – улица Ставропольская – улица Ново-Вокзальная – улица Фадеева.

Трамваи маршрута № 20к «Улица Фадеева – Улица Чапаевская»: в прямом направлении – улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Арцыбушевская – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая/завод им. Тарасова; в обратном направлении – завод им. Тарасова/улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская.

Кроме того, в период действия ограничительных мер по измененным трассам будет ехать и другой городской пассажирский транспорт: автобусы маршрутов №№ 35, 55, 99, 272, 229 и троллейбусы маршрутов №№ 6, 15, 16.

Подробно с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Также обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

По информации Самарского филиала ПАО «Т Плюс», на период работ безопасные маршруты следования согласованы с ГИБДД. Энергетики подчеркивают, что замена теплосетей позволит повысить качество и надежность теплоснабжения.

«Т Плюс» приносит извинения за временные неудобства и призывает жителей с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к осенне-зимнему сезону.