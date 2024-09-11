В Самаре 480-й автобусный маршрут хотят сделать льготным

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Об этом сообщили в региональном Минтрансе в ответ на одно из обращений жителей губернии.

На странице главы региона в соцсетях местные пожаловались на состояние транспорта и проблемы с проездом по 480-му маршруту:

- Приходят из Кошелева уже переполненные, и нам, пертадубравцам, не представляется возможным зайти в маршрутку. Люди остаются на остановках, опаздывая на учебу, работу. Либо вынуждены вызывать такси за огромные деньги.

На жалобу жителей обратили внимание в Минтрансе Самарской области. Там уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос перевода 480-го маршрута "на регулируемый тариф" (цена контролируется и устанавливается госорганами).

Для этого с перевозчиком будет заключен контракт. Это позволит обеспечить стабильную работу автобусного маршрута, продлить перевозки до более позднего времени и ввести льготную оплату проезда, пишет Сова.