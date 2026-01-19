В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы

В России могут усилить наказания за несколько нарушений в правилах дорожного движения. Как пишет Telegram-канал SHOT, ксеоновые фары и мигающие стоп-сигналы рискуют стать основанием для лишения прав.

Автором инициативы выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В письме к главе МВД Юрию Колокольцеву он указал, что из-за избыточного света многие водители не могут пользоваться зеркалами заднего вида. Это угрожает безопасности на дорогах.

Кроме того, общественник призвал усилить внимание за авто с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. По его словам, такие машины создают огромное количество шума, провоцируют едкий запах и выброс вредных газов в атмосферу.

На данный момент нарушения наказываются штрафом 500 рублей. Однако в НАС считают, что эта сумма не мотивирует водителей их исправлять. В автомобильном союзе предлагают увеличить штраф в 60 раз, до 30 тысяч рублей, или лишать прав, пишет ОСН.