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В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт

11 ноября 2022 13:53
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В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт

Завтра, 12 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Ростов».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№11, 12 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Также к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Теги: В центре внимания Городской транспорт Крылья Советов

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