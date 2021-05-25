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Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали

25 мая 2021 11:30
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Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали

Стало известно, что самарский остановочный пункт «Красный Кряжок» переименован в «Парк дружбы народов». Об этом сообщил департамент информационной политики.

«Парк дружбы народов» – туристический бренд. Новое название тесно связано с темой многонациональной России. Это станет стимулом, который положительно повлияет на развитие туризма, как следствие, на экономическую ситуацию региона, – поделился заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский, пишет ГТРК Самара.
Справка: Туристический комплекс «Парк дружбы народов» сейчас возводится в Куйбышевском районе Самары. Он представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов нашей губернии. Это место должно стать одним из культурных центров Самарской области.

Теги: ЖД-станции КбшЖД

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