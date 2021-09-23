Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая» Alias:
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая»
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
В Самарской области искали опасные детские площадки
В Самарской области искали опасные детские площадки
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая»

23 сентября 2021 11:22
66
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая» Alias:

24 сентября впервые на железнодорожном вокзальном комплексе Самара в преддверии празднования Дня компании ОАО «Российские железные дороги» состоятся сразу два праздничных мероприятия:

 - торжественное открытие после реконструкции новой современной площадки для досуга и отдыха жителей и гостей города Самара - «Платформа Космическая»;

-  праздничный шоу-концерт «18 лет в движении!» с использованием звукового и светового обеспечения, смешения различных жанров, среди которых джаз, балет, танцы и мировые шлягеры на уникальной площадке - башне самого высокого железнодорожного вокзала в Европе – вокзала Самара. 

В мероприятиях планируется участие руководителей ОАО «РЖД», Куйбышевской железной дороги, представителей органов власти Самарской области и города Самара.

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции торжество пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Так, предусмотрена прямая трансляция на ютуб канале Куйбышевской магистрали (https://www.youtube.com/channel/UCBYBBBG5oRE9jPtSJpQthxg) в 18:30 (время московское), а также в залах ожидания вокзалов Самара, Уфа, Пенза и Ульяновск.

 

Теги: КбшЖД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В акции «Внимание, переезд!» КбшЖД приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей
22 сентября 2021, 10:55
В акции «Внимание, переезд!» КбшЖД приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей
За этот период железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели более 100 рейдов на переездах. Транспорт
298
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
21 сентября 2021, 13:05
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
Они пройдут в преддверии празднования Дня компании ОАО «Российские железные дороги». Общество
441
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
17 сентября 2021, 12:53
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Проект Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги "Творческая мастерская" реализуется молодыми специалистами магистрали с марта 2021 года. Общество
566
В центре внимания
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
19
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
148
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
573
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
490
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
22 сентября 2021  12:53
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
702
Весь список