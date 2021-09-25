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Впервые в башне ЖД-вокзала Самары прошел концерт с уникальным иллюминационным шоу

25 сентября 2021 13:16
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Впервые в башне ЖД-вокзала Самары прошел концерт с уникальным иллюминационным шоу

24 сентября в Самаре впервые в башне самого высокого железнодорожного вокзала в Европе состоялся праздничный шоу-концерт «18 лет в движении!», посвященный дню основания ОАО «РЖД».

Для организации концертного зала в полностью стеклянной башне железнодорожного вокзала, была проведена грандиозная работа по возведению сцены, установке профессионального света и акустического оборудования.

Сама концертная программа включала в себя не только смешение различных жанров, среди которых опера, джаз, балет, танцы и мировые шлягеры, которые исполняли ведущие региональные и московские звезды, но и уникальное праздничные иллюминации с использованием звукового и светового шоу.

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции торжество прошло с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Прямая трансляция была предусмотрена на ютуб-канале Куйбышевской магистрали, а также на экранах в залах ожидания вокзалов Самара, Уфа, Пенза и Ульяновск. Отметим, что запись праздничного концерта можно посмотреть по QR-коду.

Теги: КбшЖД концерт

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