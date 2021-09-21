На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия

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24 сентября 2021 г. впервые на железнодорожном вокзальном комплексе Самара в преддверии празднования Дня компании ОАО «Российские железные дороги» состоятся сразу два праздничных мероприятия:

- торжественное открытие после реконструкции новой современной площадки для досуга и отдыха жителей и гостей города Самара - «Платформа Космическая»;

- праздничный шоу-концерт «18 лет в движении!» с использованием звукового и светового обеспечения, смешения различных жанров, среди которых джаз, балет, танцы и мировые шлягеры на уникальной площадке - башне самого высокого железнодорожного вокзала в Европе – вокзала Самара.

В мероприятиях планируется участие руководителей ОАО «РЖД», Куйбышевской железной дороги, представителей органов власти Самарской области и города Самара.

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции торжество пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Так, предусмотрена прямая трансляция на ютуб канале Куйбышевской магистрали (https://www.youtube.com/channel/UCBYBBBG5oRE9jPtSJpQthxg) в 18:30 (время московское), а также в залах ожидания вокзалов Самара, Уфа, Пенза и Ульяновск.