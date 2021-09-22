Я нашел ошибку
Главные новости:
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
Лечение рака щитовидной железы 4 стадии за рубежом
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.21
-0.12
EUR 85.86
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В акции «Внимание, переезд!» КбшЖД приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей

22 сентября 2021 10:55
114
В акции «Внимание, переезд!» КбшЖД приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей

На Куйбышевской железной дороге подведены итоги акции «Внимание, переезд!», которая проходила на магистрали с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

За этот период железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели более 100 рейдов на переездах, посетили 27 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания.

Для обеспечения безопасного проезда через железную дорогу сотрудники Куйбышевской магистрали регулярно проводят технические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП на переездах. Так, в этом году в границах Куйбышевской железной дороги на 11 переездах произведены работы по замене дорожного покрытия, на 15 обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами. До конца года будут отремонтированы еще 9 железнодорожных переездов.

Куйбышевская магистраль призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.

Теги: КбшЖД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
21 сентября 2021, 13:05
На ЖД-вокзале Самары состоятся сразу два праздничных мероприятия
Они пройдут в преддверии празднования Дня компании ОАО «Российские железные дороги». Общество
397
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
17 сентября 2021, 12:53
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Проект Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги "Творческая мастерская" реализуется молодыми специалистами магистрали с марта 2021 года. Общество
555
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
14 сентября 2021, 13:28
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Напомним, в 2021 году россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Транспорт
523
В центре внимания
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
42
в Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
22 сентября 2021  10:54
В Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
134
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
723
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
496
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
474
Весь список