В акции «Внимание, переезд!» КбшЖД приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей

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На Куйбышевской железной дороге подведены итоги акции «Внимание, переезд!», которая проходила на магистрали с 16 августа по 16 сентября и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

За этот период железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели более 100 рейдов на переездах, посетили 27 автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания.

Для обеспечения безопасного проезда через железную дорогу сотрудники Куйбышевской магистрали регулярно проводят технические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП на переездах. Так, в этом году в границах Куйбышевской железной дороги на 11 переездах произведены работы по замене дорожного покрытия, на 15 обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами. До конца года будут отремонтированы еще 9 железнодорожных переездов.

Куйбышевская магистраль призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.