Самарцы пожаловались Бастрыкину на график автобуса

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Проблема с общественным транспортом в Самаре вышла на федеральный уровень. Ситуацию взяли на контроль в Следственном комитете России.

— В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России «ВКонтакте» поступило обращение о ненадлежащем транспортном сообщении в поселке Рубежный города Самары. Местные жители рассказали, что вынуждены ожидать единственный автобус, который связывает поселок с основной частью города, по несколько часов, что негативно сказывается на их здоровье из-за низкой температуры воздуха. Местная администрация мер к разрешению ситуации не принимает, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного управления комитета Алексею Колбасину представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль. С просьбой прояснить ситуацию мы обратились в компанию-перевозчика, там от комментариев на этот счет воздержались.

Автобус из Рубежного — не единственный проблемный маршрут в отдаленные районы Самары, по мнению горожан. В число маршрутов, которыми не довольны самарцы, вошли №№ 1 и 67. Они ездят на Красную Глинку и к ТРК «Мега» соответственно, пишет 63.ру.