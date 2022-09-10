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Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города

10 сентября 2022 12:03
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Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города

Самара вновь отмечает свой День рождения - 436 лет! Впереди ещё два дня гуляний и продолжаться они будут до ночи. Но у многих возникает вопрос — как же добраться с вечерних программ на общественном транспорте без проблем?

Городские власти ввели в действие усиленный план работы транспорта. Так что в субботу 10 сентября,после окончания концерта классической музыки с участием звёзд оперной сцены, автобусы подадут на пересечение улиц Самарской и Ярмарочной, Молодогвардейской и Ярмарочной. Пассажиров будут ждать с 19:30.

В воскресенье 11 сентября после большой праздничной программы на площади им. Куйбышева автобусы приедут к 22:30 на улицу Самарскую. Стоять они будут на отрезке от ул. Льва Толстого до Красноармейской. 

Отметим, что метро, трамваи и троллейбусы 11 сентября будут работать по усиленному графику до 01:00. Актуально для тех, кому прямые маршруты, организованные рядом с концертными площадками, не подходят.

Завершится 11 сентября традиционным праздничным фейерверком на главной площади областной столицы и ещё в двух локациях, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Городской транспорт

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