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Пока миллениалы и поколение X штурмуют рынок кроссоверов, зумеры живут в мире бюджетных седанов

30 июня 2025 11:07
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Пока миллениалы и поколение X штурмуют рынок кроссоверов, зумеры живут в мире бюджетных седанов

Авто.ру изучил активность пользователей за первое полугодие, чтобы определить, как возраст влияет на выбор машины. Пока миллениалы и поколение X штурмуют рынок кроссоверов, зумеры живут в мире бюджетных седанов и несбывшихся мечтаний о спорткарах. Оказалось, что у них, как и у бумеров, самая популярная модель – Lada Granta. Однако последние чаще берут её новой, а зумеры довольствуются машинами старше 10 лет.

Авто.ру представляет результаты масштабного исследования предпочтений разных поколений. Анализ данных выявил существенное расхождение в интересах. Зумеры (поколение с 1997 по 2010 год), взрослеющие в эпоху цифровых технологий и экологической повестки, демонстрируют самые противоречивые интересы. Они - главные адепты новых технологий на рынке: именно среди зумеров доля тех, кто интересуется гибридными и электрическим автомобилями, максимально высокая по сравнению с другими поколениями. Однако, финансовое положение толкает их в сегмент самых доступных машин, где доминируют модели прошлого с бензиновыми моторами. Именно зумеры чаще других поколений (в 39% случаев) выбирают автомобили старше 15 лет.

В то время как остальные поколения массово перефокусировались на 5-дверные кроссоверы, для зумеров автомобилем №1 остается седан (41,4% интереса). Для сравнения, у поколения X этот показатель всего 22,5%. Их топ-5 марок возглавляет Lada, где соседствуют Granta и заднеприводные 2107 и 2104. Вместе с тем, они больше других поколений мечтают о ярких эмоциях: на их долю приходится максимальный интерес к купе, кабриолетам и родстерам.

«Мы видим не просто смену вкусов, а настоящий конфликт между желаниями и возможностями у самой молодой аудитории, – комментирует Роман Соловьев, руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру. – Зумеры хотят быть современным и экологичным, но их первый автомобиль – это зачастую недорогая Lada или сильно подержанный премиум. Это создает отложенный спрос, который реализуется, как только на рынке появятся доступные технологичные автомобили».

Основные тренды других поколений:

Миллениалы (~29-44 лет) – двигатели рынка: самая активная аудитория сформировала главный тренд – спрос на 5-дверные кроссоверы. Их выбор – это баланс статуса и практичности. В топе их интересов – слегка подержанные BMW, особенно 5-й серии, и практичные Toyota Camry.

Поколение X (~45-59 лет) – прагматики, верные дизелю: это поколение делает ставку на проверенные решения. Они – главные ценители дизельных двигателей (17,3% интереса – максимум по всем группам). Их интересуют вместительные и утилитарные автомобили: именно у поколения X пик популярности кроссоверов (48,2%) и минивэнов. Лидер их предпочтений – надежная Toyota, а конкретнее RAV4.

Бумеры (60+ лет) – сторонники традиций: старшее поколение отдает предпочтение знакомым маркам и моделям, ценя простоту в обслуживании. В их топе безраздельно властвует ВАЗ, как с новыми моделями Granta и Vesta, так и с нестареющей классикой вроде 2107 и «Нивы». За ним следуют проверенная временем Toyota.

Теги: Опрос

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