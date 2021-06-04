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Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем году

4 июня 2021 13:50
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Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем году

Для повышения комфорта пассажиров в пути холдинг «РЖД» обновляет вагоны в поездах дальнего следования. 

В течение 2021 года на сеть российских железных дорог планируется поставить 477 новых пассажирских вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод»: 346 одноэтажных купейных и плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов, и 131 двухэтажный купейный вагон. 

Первая поставка двухэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов, ожидается уже летом. Всего в этом году должны поставить 68 таких вагонов. Принципиальное отличие нового подвижного состава заключается в применении пневматических рессор в тележках, которые обеспечивают более плавный ход.

Вагоны имеют современный дизайн и увеличенный габарит купе, расположенных на втором этаже. Обновленный интерьер отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, и отличается повышенной комфортабельностью. В купе вместо полок с мягкими накладками появились полноценные диваны. Предусмотрена возможность регулировать температуру воздуха в каждом купе, для каждого пассажира установлены индивидуальные сейфы. В одном из трех туалетных комплексов, расположенных в каждом вагоне, имеется душ. Также в двухвагонных сцепах предусмотрена сервисная зона, где могут быть установлены вендинговые автоматы и кофемашины, оборудуется багажное отделение или место для перевозки велосипедов и горных лыж.

Теги: вагоны КбшЖД поезда

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