По улице в историческом центре Самары перекроют движение на полмесяца

Об этом сообщили в департаменте транспорта областной столицы.

Речь идет об улице Садовой, где запланирован ремонт подземного газопровода. Для обеспечения безопасности этих работ и вводится перекрытие. Проезд транспорта запретят у дома № 218 по улице Садовой, в районе пересечения с улицей Маяковского. Ограничения будут действовать с 07:00 11 августа до 21:00 27 августа.

Также отмечается, что на этом участке запретят остановку и (или) стоянку транспорта – мера будет действовать с 05:00 11 августа до 22:00 27 августа, пишет ГТРК-Самара.