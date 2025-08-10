По улице в историческом центре Самары перекроют движение на полмесяца

Я нашел ошибку
Главные новости:
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

По улице в историческом центре Самары перекроют движение на полмесяца

10 августа 2025 12:02
186
По улице в историческом центре Самары перекроют движение на полмесяца

Об этом сообщили в департаменте транспорта областной столицы.

Речь идет об улице Садовой, где запланирован ремонт подземного газопровода. Для обеспечения безопасности этих работ и вводится перекрытие. Проезд транспорта запретят у дома № 218 по улице Садовой, в районе пересечения с улицей Маяковского. Ограничения будут действовать с 07:00 11 августа до 21:00 27 августа.

Также отмечается, что на этом участке запретят остановку и (или) стоянку транспорта – мера будет действовать с 05:00 11 августа до 22:00 27 августа, пишет ГТРК-Самара.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
08 августа 2025, 11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
Горожане отмечают, что были огромные пробки и следовало выбрать другой маршрут.  Транспорт
463
В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов
07 августа 2025, 11:58
В Самаре начали появляться официальные парковки для самокатов
Пользователей электросамокатов просят парковаться в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам. Транспорт
422
В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области
06 августа 2025, 13:52
В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области
Сегодня ПривГУПС – крупный научно-образовательный центр в Приволжском федеральном округе, который ведет подготовку квалифицированных специалистов в... Транспорт
472
В центре внимания
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
154
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
147
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
665
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
514
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
878
Весь список