Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
Средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января

Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января

В России с 1 января 2026 года вступят в силу изменения в ГОСТ, регулирующий применение дорожных знаков, разметки и светофоров. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта.

В ведомстве сообщали, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение восприятия информации водителями и пешеходами.

В частности, в стране появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он будет обозначать искусственные неровности и информировать водителей о скорости, с которой рекомендуется их проезжать. В Росстандарте отмечали, что это позволит вдвое сократить количество знаков в местах установки «лежачих полицейских».

Кроме того, стоп-линии теперь можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На знаке «Время действия» разрешат указывать месяцы, в которые он действует, например с сентября по апрель. Также вводится знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака, дождя и снежинок станет применяться вместе со знаком ограничения скорости на период соответствующих погодных условий.

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. В Росстандарте поясняли, что это позволит сократить количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза. Также изменится ширина одного парковочного места при последовательной парковке вдоль дороги — она составит 2,25 м вместо 2,5 м. Как ранее сообщал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, это связано с оптимизацией дорожного пространства, пишет Газета.

