Под Сызранью жестко столкнулись несколько грузовиков, водитель в больнице

Крупное ДТП произошло на трассе М-5 под Сызранью днем 27 декабря. В 14 часов большегруз SITRAK ехал по трассе в районе 904 км, со стороны Самары в направлении Москвы. Водитель не рассчитал дистанцию до движущегося впереди автофургона АФ 579900-02 и допустил с ним столкновение. От удара полуприцеп тягача SITRAK изменил траекторию движения и столкнулся с грузовиком Mercedes. А затем в развернувшийся полуприцеп врезался встречный КАМАЗ. После столкновения КАМАЗ съехал в кювет. 58-летний водитель КАМАЗа был травмирован, медики скорой доставили его в больницу. Мужчине потребовалась госпитализация.

Всего за сутки 27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 10 человек, пишет Маленькая Сызрань.

Фото облМВД