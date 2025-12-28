«ИИ-мусор» с животными заполнил интернет

Аналитики компании Kapwing провели исследование, продемонстрировавшее, что каждое пятое видео, которое YouTube показывает в рекомендациях новым пользователям, — низкокачественный ИИ-контент.

В рамках исследования было изучено 100 самых популярных каналов на YouTube в каждой стране и были отмечены каналы, использующие искусственный интеллект для создания некачественного контента.

Выяснилось, что около 300 из этих каналов состоят только из примитивных ИИ-слопов.

Наиболее популярны такие каналы, согласно анализу компании, в Испании — 20 млн подписчиков, Египте — 18 млн, США — 14,5 млн.

Как пишет The Guardian, эти каналы в совокупности собрали более 63 млрд просмотров и приносят $117 млн в год.

Большая часть создателей подобного контента работают из таких стран, как Украина, многие — из Индии, Кении и Нигерии, пишет РТ.