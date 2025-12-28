Магнитная буря 31 декабря и 1 января грозит метеочувствительным самарцам

Самые метеочувствительные жители региона могут почувствовать влияние магнитной активности в последние дни декабря. По данным gismeteo.ru, 31 декабря и 1 января индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов.

Магнитная буря возникает из-за энергетических выбросов Солнца, которые воздействуют на магнитное поле Земли. Колебания поля могут отражаться на самочувствии людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям окружающей среды.

В последующие дни новогодних праздников показатель не превысит 4 баллов, пишет Самара-МК.