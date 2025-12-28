Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
Средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара

85
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара

В начале января в Самарской области будут действовать изменения в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении.

«3, 4, 5, 6 января 2026 года пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отправление 16:12) — Самара (прибытие 18:22) проследует по измененному расписанию — Тольятти (16:45) — Самара (19:01). На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая. Поезд проследует с остановкой на станции Безымянка», — сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании», пишет 63.ру.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
168
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
503
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1597
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
690
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
590
Весь список