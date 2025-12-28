На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара

В начале января в Самарской области будут действовать изменения в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении.

«3, 4, 5, 6 января 2026 года пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отправление 16:12) — Самара (прибытие 18:22) проследует по измененному расписанию — Тольятти (16:45) — Самара (19:01). На участке Средневолжская — Самара отменяются остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая. Поезд проследует с остановкой на станции Безымянка», — сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании», пишет 63.ру.