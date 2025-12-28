Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области

Минобороны России опубликовало данные о ночных атаках. За ночь над российскими регионами было сбито 25 беспилотников, половина - в Самарской области. По официальным данным, сегодня ночью ПВО уничтожили в небе над нашим регионом 12 украинских БпЛА. Пока новых данных об атаке Сызрани не было - напомним, горожане провели тревожную ночь, проснувшись около 2 часов от звуков сирены и выстрелов. Утром опасность атаки беспилотников была снята, восстановлена нормальная работа аэропорта Курумоч.

В Минобороны также сообщили об атаке на Саратовскую область - там было сбито 3 беспилотника Украины, и 2 беспилотника было сбито над Волгоградской областью. 3 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Ростовской области, пишет Маленькая Сызрань.