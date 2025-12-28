Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
Средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля

115
средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля

Стала известна средняя стоимость шоколадного подарка для российских детей на Новый год. Он обойдется примерно в 450 рублей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о наборе из натуральных шоколадных конфет, зефира, шоколада, конфет в глазури и карамели общим весом 550 граммов, рассказал агентству эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась, рост составил 14,7%. Основной причиной этого называется скачок биржевых котировок на какао-бобы.

Меньше остальных на увеличение ценника набора повлияла карамель. Это объясняется относительной стабильностью стоимости сахара, который является главным ингредиентом карамели.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
168
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
503
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
1597
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
690
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
590
Весь список