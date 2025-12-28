средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля

Стала известна средняя стоимость шоколадного подарка для российских детей на Новый год. Он обойдется примерно в 450 рублей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о наборе из натуральных шоколадных конфет, зефира, шоколада, конфет в глазури и карамели общим весом 550 граммов, рассказал агентству эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась, рост составил 14,7%. Основной причиной этого называется скачок биржевых котировок на какао-бобы.

Меньше остальных на увеличение ценника набора повлияла карамель. Это объясняется относительной стабильностью стоимости сахара, который является главным ингредиентом карамели.