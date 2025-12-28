С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний

Управляющие компании с 1 января 2026 года будут обязаны публиковать ежегодные отчеты о своей деятельности по единой форме. Документы должны размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в сентябре 2024 года. Инициатива предполагает, что форму отчетности утвердит Минстрой России. Нововведение позволит жильцам и надзорным органам контролировать работу УК.

"Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета", — пояснил депутат РИА Новости.

По словам Аксененко, новая система сделает деятельность УК полностью прозрачной. Контролировать расходы и качество услуг смогут как регулирующие органы, так и сами жильцы, даже без специальных знаний. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит гражданам видеть, на что именно тратятся их средства.