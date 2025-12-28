Я нашел ошибку
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке в Самарской области
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
На новогодние праздники изменили расписание электрички Тольятти — Самара
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
Движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области восстановили
средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
Средняя цена шоколадного подарка для детей на Новый год составила 454 рубля
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Полицейские Самарской области поддержали бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний

108
С 1 января жильцы получат доступ к унифицированным отчетам управляющих компаний

Управляющие компании с 1 января 2026 года будут обязаны публиковать ежегодные отчеты о своей деятельности по единой форме. Документы должны размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в сентябре 2024 года. Инициатива предполагает, что форму отчетности утвердит Минстрой России. Нововведение позволит жильцам и надзорным органам контролировать работу УК.

"Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета", — пояснил депутат РИА Новости.

По словам Аксененко, новая система сделает деятельность УК полностью прозрачной. Контролировать расходы и качество услуг смогут как регулирующие органы, так и сами жильцы, даже без специальных знаний. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит гражданам видеть, на что именно тратятся их средства.

