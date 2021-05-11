КбшЖД назначает пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья

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Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты Куйбышевский филиал АО «ФПК» назначает пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья из различных регионов Куйбышевской железной дороги.

В летний период назначаются следующие поезда в направлении юга:

- пассажирский поезд №453/454 Уфа – Новороссийск, отправлением из Уфы с 5 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 по 11 сентября по нечетным числам, прибытием и отправлением из Новороссийска с 7 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, с 1 по 13 сентября по нечетным числам;

- пассажирский поезд №461/462 Уфа – Адлер, отправлением из Уфы с 27 по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля по четным числам,

с 1 по 31 августа по нечетным числам и 2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,28,30 сентября, 2,4,7 октября; отправлением из Адлера 30 мая, с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам, 1,3,5,7,9,11,13,15,17, 19,22,24,26,28 сентября, 1,3,5,7,10 октября;

- пассажирский поезд №473/474 Самара – Анапа, отправлением из Самары со 2 июня по 4 сентября по четным числам, прибытием и отправлением из Анапы с 4 июня по 6 сентября по четным числам;

- пассажирский поезд №493/494 Ульяновск – Анапа, отправлением из Ульяновска 11,15,19,24,28 июня, 2,6,10,15,19,24,29 июля, 4,8,13,18,23,27,31 августа, прибытием и отправлением из Анапы 13,17,21,26,30 июня, 4,8,12,17,21,26,31 июля, 6,10,15,20,25,29 августа, 2 сентября;

- пассажирский поезд 503/504 Уфа – Анапа, отправлением из Уфы с 11 июня по 3 сентября по пятницам, вторникам, прибытием и отправлением из Анапы с 13 июня по 5 сентября по воскресеньям и четвергам;

- пассажирский поезд №117/118 Самара – Адлер отправлением из Самары c 24 апреля по 28 мая по четным числам, с 29 мая по 13 сентября ежедневно, с 15 сентября по 31 октября по нечетным датам, со 2 ноября по четным числам до ввода нового графика, прибытием и отправлением из Адлера с 26 апреля по 30 мая по четным числам, с 31 мая по 15 сентября ежедневно, с 17сентября по 31октября по нечетным датам, с 02 ноября по четным числам до ввода нового графика;

- пассажирский поезд №487/488 Самара-Сухум, отправлением из Самары 19,24,29 июля, 3,8,13,18,23,28 августа, отправлением из Сухума 22,27 июля, 1,6,11,16,21,26 августа, 1сентября.

Получить подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».