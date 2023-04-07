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Каждый второй самарец — за введение ограничений для вождения самокатов

7 апреля 2023 09:56
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Каждый второй самарец — за введение ограничений для вождения самокатов

Введение предельной скорости, запрета движения по тротуарам и ограничения по возрасту 18+, по мнению самарцев, поможет обезопасить пешеходов и сократить количества аварий с участием самокатчиков. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец — за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 49% горожан считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против этого только 19%.

За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (52% против 45% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых горожан.

Какие основные меры предлагают граждане в рамках регулирования? Контекстный анализ комментариев показывает, что особенно необходимы скоростные ограничения. Также стоит запретить движение по пешеходных зонам и тротуарам, установить возрастной ценз 18+, внедрить систему обучения управлению самокатом и соответствующие удостоверения.


Какие законодательные ограничения стоит вводить для вождения самокатов и электросамокатов? (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Ограничение скорости
2. Запрет движения по тротуарам/пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам/полосам)
3. Возрастное ограничение 18+
4. Наличие удостоверения то типу водительского
5. Введение обучения по безопасной эксплуатации/теоретический экзамен
6. Введение регистрационных номеров
7. Введение системы фиксации нарушения и системы штрафов

Время проведения: 24 марта — 3 апреля 2023 года

Теги: Городской транспорт Опрос

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