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Каждый третий россиянин не уверен в своих знаниях ПДД

1 апреля 2022 13:46
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каждый третий россиянин не уверен в своих знаниях ПДД

31 марта стартовал «Большой экзамен ПДД» от Авто.ру – проект, который поможет всем желающим проверить и улучшить знания правил дорожного движения. К запуску экзамена аналитики Авто.ру провели опрос и выяснили, что каждый третий россиянин не уверен в своих знаниях ПДД.

Ежемесячно сервисом Авто.ру пользуется порядка 30 миллионов человек, всем из которых необходимо время от времени освежать знания правил дорожного движения. Так, в преддверии экзамена, аналитики Авто.ру провели опрос и выяснили, что каждый третий человек в России не уверен в своих знаниях правил дорожного движения, а каждый четвёртый считает, что другие водители тоже плохо помнят ПДД. При этом треть опрошенных заявила, что хорошо знает правила дорожного движения. Еще 27% признались, что либо помнят половину, либо ничего не знают.  

Большинство респондентов (53%) считают, что больше других нарушают ПДД автомобилисты. При этом главной проблемой на дорогах 25,6% россиян назвали нарушение скоростного режима. Это подтверждают и аналитики. Согласно данным из отчетов ПроАвто, самое распространенное нарушение правил по итогам 2021 года — превышение скорости на 20-40 км/ч. За прошлый год россияне отдали порядка 1,5 млрд рублей, оплачивая почти 3 млн штрафов только за это нарушение.

Ещё 25,3% участников опроса убеждены, что хуже других нарушений ПДД — несоблюдение правил парковки. Примерно 23% россиян недовольны теми, кто «подрезает» других автомобилистов, поворачивая не с той полосы.

Специально для повышения грамотности на дорогах, Авто.ру вместе с экспертами ЦОДД подготовили 450 интерактивных вопросов различной сложности, которые помогут автоводителям, пешеходам, велосепидистам и самокатчикам проверить и обновить свои знания. Экзамен будет длиться на протяжении месяца: с 31 марта по 30 апреля. Для его прохождения нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти онлайн-тест. А участников, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам экзамена, ждут интересные призы от партнёров.

Впервые Большой экзамен ПДД Авто.ру прошёл в 2020 году. Тогда в нём приняли участие 150 тысяч человек. Самым сложным оказался вопрос про дежурного или регулировщика, перегоро­дившего железно­дорожный переезд, — большинство участников не смогло определить, кто это. Самым лёгким был вопрос на базовое знание правил дорожного движения: кто должен пристёгиваться в машине.

Теги: БДД

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