Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах самарцев

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В столичных дилерских центрах появились электромобили «Москвич». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал готовы ли горожане перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие автовладельцы из города.

О покупке электромобиля задумываются 18% самарцев. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», — комментируют опрошенные.



Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 21% против 15% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди горожан моложе 34 лет (22%).



Время проведения: 16 января — 6 февраля 2023 года