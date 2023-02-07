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Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах самарцев

7 февраля 2023 10:05
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Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах самарцев

В столичных дилерских центрах появились электромобили «Москвич». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал готовы ли горожане перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие автовладельцы из города.

О покупке электромобиля задумываются 18% самарцев. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», — комментируют опрошенные.

Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 21% против 15% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди горожан моложе 34 лет (22%).

Время проведения: 16 января — 6 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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