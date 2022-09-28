Госавтоинспекция Самарской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательней

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В осенний период наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде затяжного дождя, тумана, порывистого ветра. По статистике при неблагоприятных погодных условиях происходит около трети всех автомобильных аварий за год. Одной из главных причин является неосведомленность водителей и пешеходов о влиянии ненастной погоды на безопасность дорожного движения. Как следствие, значительное число водителей выбирают несоответствующую погоде манеру вождения, а пешеходы не принимают дополнительных мер для собственной безопасности.

Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь, ухудшается видимость.

При попадании в полосу дождя нужно сразу же, плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.

В этой связи Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД РФ.

Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных необдуманных маневров и обгонов, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Самарской области рассчитывает на Вашу сознательность!